Станция метро "Крещатик" возобновила работу, взрывчатку не нашли
18:24, 29 марта 2017Происшествия
930 0
Сообщение о минировании центральной станции метро в час пик оказалось ложным.
Взрывоопасные предметы обнаружены не были / Фото УНИАН
"Станция "Крещатик" проверена, взрывоопасных предметов не обнаружено. Работаем в обычном режиме", - говорится в сообщении на странице метрополитена в Twitter.
Читайте такжеВ столице проверят ремонт "Левобережной", которым возмутились киевляне
Как сообщал УНИАН, из-за сообщения о минировании станция была закрыта на вход и выход, также был закрыт переход на "Майдан Независимости".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter