Станция метро "Крещатик" возобновила работу, взрывчатку не нашли

18:24, 29 марта 2017
Происшествия
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Сообщение о минировании центральной станции метро в час пик оказалось ложным.

Взрывоопасных предметов не обнаружено / Фото УНИАН

"Станция "Крещатик" проверена, взрывоопасных предметов не обнаружено. Работаем в обычном режиме", - говорится в сообщении на странице метрополитена в Twitter.

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Как сообщал УНИАН, из-за сообщения о минировании станция была закрыта на вход и выход, также был закрыт переход на "Майдан Независимости".

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Теги: #Киев#метро#Крещатик