Станция метро "Крещатик" возобновила работу, взрывчатку не нашли

"Станция "Крещатик" проверена, взрывоопасных предметов не обнаружено. Работаем в обычном режиме", - говорится в сообщении на странице метрополитена в Twitter.

Читайте такжеВ столице проверят ремонт "Левобережной", которым возмутились киевляне

Как сообщал УНИАН, из-за сообщения о минировании станция была закрыта на вход и выход, также был закрыт переход на "Майдан Независимости".