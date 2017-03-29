Станцию метро "Крещатик" закрыли из-за сообщения о минировании
17:47, 29 марта 2017Происшествия
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В час пик киевляне не смогут попасть на центральную станцию.
Фото УНИАН
Станцию метро "Крещатик" закрыли на вход и выход, сообщает пресс-служба столичного метрополитена.
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"В полицию поступил анонимный звонок о минировании", - говорится в сообщении.
Также не работает пересадка на станцию Площадь Независимости.
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