Станцию метро "Крещатик" закрыли из-за сообщения о минировании

17:47, 29 марта 2017
Происшествия
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В час пик киевляне не смогут попасть на центральную станцию.

Фото УНИАН

Станцию метро "Крещатик" закрыли на вход и выход, сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

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"В полицию поступил анонимный звонок о минировании", - говорится в сообщении.

Также не работает пересадка на станцию Площадь Независимости.

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Теги: #Киев#метро