Станцию метро "Крещатик" закрыли из-за сообщения о минировании

В час пик киевляне не смогут попасть на центральную станцию.

Станцию метро "Крещатик" закрыли на вход и выход, сообщает пресс-служба столичного метрополитена. Читайте такжеВ Киеве "заминировали" станцию метро "Оболонь" "В полицию поступил анонимный звонок о минировании", - говорится в сообщении. Также не работает пересадка на станцию Площадь Независимости.

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