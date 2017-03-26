Последствия взрывов в Балаклее: повреждены более двух сотен зданий

В Балаклее Харьковской области в результате взрывов на складе боеприпасов повреждено 243 здания.

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Об этом сообщил вице-премьер-министр Геннадий Зубко на своей странице в Facebook.

«Продолжается комиссионное обследование зданий. Выявлено 5 разрушенных частных жилых домов. Получили повреждения разной степени 243 здания, в том числе 117 многоквартирных домов, 87 частных домов, 12 объектов социальной сферы, 22 объекта инфраструктуры и промышленности», - написал Зубко.

Он заверил, что местная власть организовала выдачу населению стройматериалов для проведения первичного ремонта поврежденных зданий. Кроме того, для аварийно-восстановительных работ привлекли 64 бригады. Для обеспечения электроснабжения в селе Яковенково под Балаклеей задействованы две электростанции ГСЧС.

Кроме того, как сообщил Зубко, пиротехническими бригадами ГСЧС разминированы 5 из 9 секторов территории города Балаклея и 7 населенных пунктов.

«Разминирование продолжается. Всего изъято 820 взрывоопасных предметов», - отметил вице-премьер.

Он добавил, что на территории арсенала наблюдаются одиночные взрывы боеприпасов периодичностью 10 взрывов в 1 час. Пожаров на территории Балаклеи и близлежащих населенных пунктов не зафиксировано.

Как сообщал УНИАН, ночью 23 марта в Балаклее в результате пожара взорвался военный арсенал. Из-за опасности были эвакуированы около 20 тысяч человек. В результате разрывов снарядов погибла одна женщина, еще 5 человек получили ранения.