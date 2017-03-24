ВСУ: Известно о еще двух связанных с Балаклеей случаях ЧП, для сохранения подобных объектов потратят 100 миллионов

На сохранение баз, складов и арсеналов Министерства обороны Украины в этом году запланировано потратить 92,3 млн грн.

Об этом сообщил офицер управления по связям с общественностью ВСУ Владислав Селезнев Радио Свобода.

«В прошлом году было выделено 56,2 млн грн, в этом году - 92,3 млн грн. То есть деньги на обеспечение живучести складов выделяются и соответствующим образом реализовывается», – сказал он.

По его словам, после взрывов в 2005 году на военном складе в Сватово Луганской области был проведен комплекс мероприятий для повышения безопасности на всех складах и арсенал Украины.

По данным Селезнева, склад в Балаклее, на котором произошел пожар, был создан еще в 1918 году. За время военных действий на Донбассе дважды возникали чрезвычайные происшествия, связанные с этим военным объектом.

«Дважды фиксировались нападения на объект. Первый произошел 9 июня 2014 года на границе Харьковской и Донецкой областей. На колонну, которая двигалась из Балаклеи и перевозила боеприпасы, было осуществлено нападение ДРГ. А второй произошел 26 декабря 2015 года при таких же условиях, как в прошлый четверг. Но тогда удалось избежать таких фатальных последствий», –отметил пресс-офицер.

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Как сообщал УНИАН, пожар на артскладах вблизи Балаклеи вспыхнул в ночь на 23 марта. СБУ квалифицировала взрывы как диверсию.

По словам главного военного прокурор Анатолия Матиоса, среди версий возникновения пожара рассматривают и служебную халатность.

Президент Украины Петр Порошенко дал поручение МИД, Минобороны и ГСЧС «привлечь помощь НАТО для гуманитарного разминирования в Балаклее».

По состоянию на вечер 24 марта пожар на военном арсенале в Балаклее полностью потушили, происходит ликвидация его последствий.

По данным Минобороны, разминирование территории военного арсенала в Балаклее может длиться до двух месяцев.