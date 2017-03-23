Порошенко считает неслучайным, что убийство Вороненкова произошло в один день с диверсией в Балаклее

Президент Украины Петр Порошенко провел совещание с силовиками относительно убийства экс-депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова.

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Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Facebook.

"Вороненков был одним из главных свидетелей российской агрессии против Украины и, в частности, роли Януковича относительно введения в Украину российских войск. Считаю неслучайным, что убийство произошло в один день с диверсией в Балаклее на Харьковщине", - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, ночью 23 марта в результате пожара на складе Минобороны в Балаклее начали взрываться боеприпасы. По предварительной информации, жертв среди военнослужащих и гражданского населения нет. СБУ квалифицировала взрывы как диверсию. Также, как сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос, среди версий возникновения пожара на складе рассматривается служебная халатность. По его словам, согласно результатам первых допросов, перед пожаром на складе был слышен гул беспилотника, потом начались взрывы.

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Эвакуировано почти 20 тысяч. жителей Балаклеи и близлежащих населенных пунктов. Движение пассажирского транспорта на железнодорожной станции Балаклея приостановлено и организовано по резервной схеме. «Украэрорух» временно закрыл небо для полетов в радиусе 40 км. В своюя очередь, министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что над местом пожара в 50-километровой зоне закрыто воздушное пространство для всех летательных аппаратов.

Также сегодня в центре Киева в результате стрельбы был убит бывший депутат Государственной думы РФ Дениса Вороненкова и ранены еще двое человек.