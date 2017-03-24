По факту приема в ряды Нацгвардии Паршова назначена служебная проверка - Шкиряк

По факту приема в ряды Национальной гвардии Украины подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Павла Паршова назначена служебная проверка. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк в эфире «112 Украина».

«Это абсолютно понятный и адекватный вопрос, который интересует и меня, и, думаю, не только. ... Могу сказать одно - сейчас будут осуществлены все необходимые мероприятия, чтобы выяснить, чтобы понять все обстоятельства попадания (Паршова –УНИАН) в ряды Нацгвардии, проанализировать. Более того, я точно знаю, что уже назначена служебная проверка по данному факту, в частности, приема этого гражданина, который в дальнейшем оказался не просто, мягко говоря, никаким бойцом, но и человеком, который был завербован ФСБ и с конкретной целью проникнуть в одно из подразделений МВД», – сказал Шкиряк.

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По его словам, «будут и должны быть все необходимые выводы, чтобы откорректировать сегодня принципы приема не только в ряды Нацгвардии, и Нацполиции и ВСУ, чтобы исключить подобные вещи».

«Более того, убежден, что необходимо будет провести соответствующую проверку личного состава, в том числе тех подразделений, которые принимают участие в активных боевых действиях», - добавил Шкиряк.

Как сообщал УНИАН, Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. В результате перестрелки также были ранены охранник Вороненкова и сам нападавший, который позже скончался от полученных ранений.

Президент Петр Порошенко назвал убийство Вороненкова актом государственного терроризма со стороны России.

Вороненков был одним из главных свидетелей российской агрессии против Украины и, в частности, роли экс-президента Виктора Януковича относительно введения в Украину российских войск.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что стрелок - гражданин Украины 1988 года рождения Павел Паршов. Он родился в Севастополе, был завербован российскими спецслужбами и якобы ему была поставлена задача внедриться в одно из подразделений ВСУ или Национальной гвардии.