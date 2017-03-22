Во Львове обокрали помощника нардепа: вытащили даже удостоверение многодетного отца
10:09, 22 марта 2017Происшествия
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Правоохранители открыли уголовное производство по факту кражи.
У мужчины похитили кошелек с документами / УНИАН
Во Львове помощник народного депутата Украины стал жертвой карманных воров.
В полицию с заявлением о краже обратился житель одного из областных центров, пишет "Вголос".
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Мужчина сообщил, что 21 марта около 08.30 на проспекте Шевченко во Львове он обнаружил, что из его кармана похитили кошелек с документами. Кроме денег, помощник нардепа лишился удостоверения помощника депутата ВРУ, удостоверение адвоката и удостоверение многодетного отца.
В полиции открыли уголовное производство по факту кражи.
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