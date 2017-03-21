В Днепре будут судить экс-милиционера за пьяное ДТП

В Днепре будут судить экс-милиционера, который два года назад устроил пьяное ДТП. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Днепропетровской области.

"...в марте 2015 года пьяны работник Солонянского районного отдела милиции, управляя автомобилем ВАЗ 2106, вылетел за пределы проезжей части проспекта Гагарина и врезался в дерево", - говорится в сообщении.

Пассажир автомобиля получил тяжкие телесные повреждения и длительное время проходил лечение в медицинском учреждении.

Милиционер был уволен после ДТП.

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Прокуратурой Днепропетровской области завершено досудебное расследование и направлено в суд обвинительный акт в отношении бывшего работника милиции за совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее тяжкие телесные повреждения).