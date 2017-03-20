Суицидальный квест "Синий кит" достиг Польши
Полиция ведет расследование покушения на собственную жизнь трех подростков.
Смертельная игра для подростков “Синий кит” из России достигла Польши, сообщает польский телеканал tvn24.
Полиция ведет расследование покушения на собственную жизнь трех подростков, которые учатся в одной из школ Западной Померании. Известно, что детей склоняли к самоубийству через интернет.
Читайте также"Синий кит" в Харькове: подростка спасли от самоубийства
Полиция Щецина обратилась к операторам одной из соцсетей, чтобы те были в состоянии отреагировать на появление этой игры в сети.
Представители генеральной прокуратуры Польши уже обратились в министерство образования с просьбой отреагировать на опасную ситуацию.
В феврале 2017 года в департаменте киберполиции Национальной полиции Украины предупредили, что в ряде сообществ в социальных сетях детей склоняют к самоубийствам и фиксированию момента смерти на камеру в режиме online. Отмечалось, что фанаты таких сообществ называют себя китами, потому что эти животные ассоциируются у них со свободой.
19 февраля стало известно, что полицейские Киева спасли двух несовершеннолетних, которые собирались совершить самоубийство из-за квеста в "группе смерти".
Жертвами этой игры в России, по разным данным, стали до 200 детей.