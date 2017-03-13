"Синий кит" добрался до Днепра (фото)

В Днепре полиция разыскала двух 13-летних девушек, зарегистрированных в группе "Синий кит", сообщили в пресс-службе ГУ НП в Днепропетровской области.

Кроме того, во время переписки с куратором несовершеннолетние стали выполнять его задание – нарисовали в классе на парте кита, нарисовали его на листе бумаги, сделали самолет и запустили по классу.

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"Следующей задачей было вырезать кита лезвием на руке, которую девушки выполнили. От выполнения дальнейших задач девушки отказывались, однако куратор стал им угрожать тем, что знает, где они проживают и где учатся", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день полиция Днепропетровской области зафиксировала три факта, связанные с участием детей в группах суицидального характера.