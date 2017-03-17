Во Львове временно закрыли школу, где обвалилась часть лестницы

Сегодня, 17 марта, во время внеочередного заседания городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решили проверить на безопасность все другие учебные заведения Львова, сообщили в Львовском городском совете.

Это решение принято в связи с обвалом лестничной клетки в школе №44, который произошел 16 марта.

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Комиссия постановила принять неотложные противоаварийные меры и обеспечить надлежащий учебный процесс учеников и учителей в других учебных заведениях, расположенных поблизости СОШ №44.

В частности, было принято решение прекратить обучение в школе №44 и обеспечить надлежащие условия для учеников и учителей в других учебных заведениях.

«Ситуация под контролем. К счастью, никто не пострадал. Обвалилась косоурная балка, которая поддерживает лестницу. Она упала на лестничный марш ниже первого этажа, он выдержал. Полного обвала лестничной клетки не произошло. Школа построена в 1956 году, кирпичная и мы готовим соглашение на более детальное обследование лестничных маршей и несущих конструкций сооружения», - отметил директор ЛКП «Ремстрой» Виктор Писаренко.

Писаренко предположил, что здание строили военно-пленные после войны и там есть ряд серьезных проблем во втором лестничном марше.