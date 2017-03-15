Суд отложил рассмотрение дела экс-пасынка Фирташа, которому инкриминируют смертельное ДТП

15 марта Шевченковский районный суд города Киева начал рассмотрение по существу уголовного дела о нарушении правил безопасности дорожного движения бывшим пасынком олигарха Дмитрия Фирташа Сергеем Калиновским, которое привело к гибели людей. Однако после 20-минутного заседания судья А. Трубников отложил рассмотрение дела на 10.00 28 марта в связи с неявкой свидетелей. Во время судебного процесса брат обвиняемого Александр Калиновский отказался давать показания, ссылаясь на 63-ю статью Конституции, которая запрещает свидетельствовать против себя или членов своей семьи.

Читайте такжеСудебное заседание по продлению меры пресечения пасынку Фирташа снова перенесено

У здания суда активисты развернули митинг с требованием наказать Калиновского за совершенное преступление. Несколько десятков человек держали в руках плакаты с призывами к честному правосудию: «Убийца должен сесть», «Справедливый суд не подыгрывает пасынкам олигархов», «Мажор-убийца должен сидеть в тюрьме» и другие.

ДТП с участием Калиновского произошло в конце мая 2007 года на бульваре Шевченко в Киеве. Тогда пасынок олигарха за рулем спортивного автомобиля BMW-M6 на большой скорости въехал в припаркованные на обочине «Жигули». В результате наезда водитель легковушки погиб на месте, позже в больнице умерла и 25-летняя пассажирка автомобиля Калиновского. Виновник происшествия скрылся из медицинского учреждения, куда его доставили после аварии, однако впоследствии был задержан правоохранителями в аэропорту «Жуляны» при попытке вылететь в Израиль. Впоследствии Калиновскому все же удалось избежать правосудия и покинуть Украину после освобождения под подписку о невыезде для якобы лечения в одной из частных клиник.

В марте 2008 года столичная прокуратура приостановила дело, но со временем следствие было возобновлено под давлением общественности. Калиновский был задержан лишь в 2015 году после очередного грубого нарушения правил дорожного движения.