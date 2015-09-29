Калиновский вызвал себе "скорую": Геращенко сообщил подробности задержания полицией экс-пасынка Фирташа

Во время задержания киевской полицией бывшего пасынка украинского олигарха Дмитрия Фирташа Сергея Калиновского, он сделал вид, что плохо себя чувствует и вызвал себе "Скорую помощь".

Об этом сообщил Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

"Сегодня, около 3 часов утра, сотрудниками патрульной полиции Киева в Дарницком районе был остановлен автомобиль Porshe Cayenne, водитель которого грубо нарушал правила дорожного движения. Оказалось, что за рулём находился гражданин с признаками алкогольного опьянения. При этом у водителя не было при себе никаких документов", - заявил Геращенко.

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Он отмечает, что водитель сделал вид, что ему стало плохо, и вызвал себе бригаду "Скорой помощи". После чего сотрудники полиции приняли решение проследовать за водителем в больницу для того, чтобы добиться установления его личности.

"Каково же было удивление полицейских, когда они установили, что задержанным является Калиновский Сергей Зиновьевич, 1985 г.р., пасынок известного олигарха Дмитрия Фирташа, который с 2007 г. в международном розыске за совершенное ДТП со смертельным исходом", - пишет Геращенко.

В настоящий момент Сергей Калиновский задержан, и следователи готовят ходатайство в суд о содержании лица, совершившего ДТП со смертельным исходом и несколько лет скрывающегося от следствия, под арестом, без возможности внесения залога.

"Если бы полицейские не задержали этой ночью Сергея Калиновского, то, по прошествию ещё нескольких лет, с него могли бы снять все обвинения в двойном смертельном ДТП за истечением срока давности. Судя по всему, таким и был план его защитников", - отметил Геращенко.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на источники ТСН, сегодня ночью в Дарницком районе Киева задержали бывшего пасынка украинского олигарха Дмитрия Фирташа Сергея Калиновского на Porsche Cayenne.

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Калиновский вел себя подозрительно, находился, возможно, под действием наркотиков. Вел машину без документов и выдавал себя за другого человека. Калиновский отправлен в СИЗО.

Напомним, что Калиновского объявили в международный розыск после того, как он исчез из частной клиники, где лечился после ДТП. Калиновский в мае 2007 года на спортивном "BMW" на огромной скорости врезался в припаркованные "Жигули". В результате погиб прапорщик внутренних войск Владимир Куликовский.