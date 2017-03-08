Киберполиция разоблачила бывшую учительницу в распространении детской порнографии

Об этом сообщает пресс-служба Департамента киберполиции Национальной полиции Украины на своей странице в Facebook.

«При проведении спецоперации сотрудниками Киевского управления киберполиции совместно со следователями Дарницкого управления полиции столицы было установлено лицо, которое со своего персонального компьютера в течение длительного времени осуществляло распространение детской порнографии. Грустно осознавать, что безработная жительница города Киева, которая осуществляла данную противоправную деятельность, в прошлом работала учительницей», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Киеве СБУ задержала "защитника морали", который требовал $10 тысяч у фотографа

По данному факту следственным отделом Дарницкого управления полиции открыто уголовное производство. В рамках досудебного расследования задокументированы факты, подтверждающие распространение запрещенной продукции порнографического характера, созданной с участием детей, через сеть Интернет.

При проведении обыска по месту жительства лица правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику, которая могла использоваться для вышеуказанных операций. Изъятое оборудование отправлено для проведения экспертиз.

«Окончательную точку в деле, после проведения необходимых экспертиз, поставит суд», - отметили в Департамента киберполиции.

Санкция этой статьи предусматривает ответственность до 12 лет лишения свободы.