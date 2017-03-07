В Одессе две несовершеннолетние девушки выпали из окна санатория

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, около 3.00 в полицию по «линии 102» поступило сообщение о том, что из окна 2-го этажа здания санатория «Люстдорф», расположенного в курортной зоне Одессы - на ул. Зои Космодемьянской, выпали две несовершеннолетние девочки.

«На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции Одессы. Установлено, что пострадали жительницы Одесской области – сестры в возрасте 12 и 16 лет, которые с декабря прошлого года находились на лечении в данном санатории», - рассказали в главке.

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Установлено, что сестры познакомились с двумя парнями, которые работали на распложенной недалеко стройке.

«Ночью ребята пришли в здание, где находилась комната сестер. Внутрь их не пустил персонал санатория, и молодые люди начали с сестрами с улицы, через окно. В ходе общения девушки выпали из окна здания», - добавили в отделе.

Обе несовершеннолетние госпитализированы. Старшая с многочисленными травмами и переломами находится в реанимации, у младшей – перелом руки, ушибы и пр.

Представитель главка уточнил, что, учитывая особенности постройки здания, девочки упали с высоты около 6-7 метров.

Сейчас решается вопрос об открытии по данному факту уголовного производства по ст.128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) УК Украины. В настоящее время проводится соответствующая проверка.

Справка УНИАН. Профиль санатория «Люстдорф» – лечение, реабилитация детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани.

На базе санатория также оздоравливаются дети из групп риска по заболеванию туберкулезом. В здравнице получают лечение жители разных областей Украины.