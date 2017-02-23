Найденный мертвым на Луганщине пограничник подорвался на неизвестном устройстве – ГПСУ
Военнослужащий Луганского пограничного отряда, который вчера был найден мертвым, подорвался на неизвестном устройстве.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции помощник председателя Государственной пограничной службы - пресс-секретарь Олег Слободян.
"Вчера в Луганской области вблизи населенного пункта Троицкое было найдено тело одного из военнослужащих Луганского отряда без признаков жизни", - напомнил Слободян.
Читайте такжеПод Мариуполем на мине подорвался мужчина - полиция
"В течение дня работала оперативно-следственная группа. Пока могу лишь сказать, что смерть наступила в результате подрыва на неизвестном устройстве. Что это было за устройство и что, собственно говоря, привело к гибели военнослужащего, сейчас идет следствие, поэтому окончательные выводы будут сделаны по его результатам", - сказал Слободян.
Как сообщал УНИАН, утром 22 февраля в Луганской области в одном из пограничных подразделений было обнаружено отсутствие военнослужащего.
Были организованы поиски, в ходе которых пограничника обнаружили на обочине дороги без признаков жизни.