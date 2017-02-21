В центре Львова столкнулись два автомобиля (фото)

Об этом сообщает 032.ua.

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По словам Екатерины Рыбий, пресс-секретаря патрульной полиции Львова, водитель автомобиля BMW не выполнил требования знака 4.2 (Движение направо) и совершил движение прямо, в результате чего столкнулся с автомобилем Renault Duster.

По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал. Патрульные на водителя BMW составляют протокол.

Ранее во Львове таксист устроил тройное ДТП.