В центре Львова столкнулись два автомобиля (фото)
17:27, 21 февраля 2017Происшествия
526
В центре Львова сегодня, 21 февраля, произошло мощное ДТП.
По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал / Патрульная полиция Львова, 032.ua
Об этом сообщает 032.ua.
Читайте такжеНа Львовщине микроавтобус съехал в кювет, есть пострадавшие (фото)
По словам Екатерины Рыбий, пресс-секретаря патрульной полиции Львова, водитель автомобиля BMW не выполнил требования знака 4.2 (Движение направо) и совершил движение прямо, в результате чего столкнулся с автомобилем Renault Duster.
На нарушителя составили протокол / Патрульная полиция Львова, 032.ua
По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал. Патрульные на водителя BMW составляют протокол.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter