В Киеве из авто нардепа украли сумку с ноутбуком

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции в Киеве.

"Вчера в дежурную часть Голосеевского управления полиции обратился 47-летний народный депутат Украины с сообщением: из салона его автомобиля "Мерседес-Бенц" неизвестный украл спортивную сумку с личными вещами и ноутбуком", - проинформировали в полиции.

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По предварительной информации, злоумышленник на улице Митикина путем сканирования сигнализации украл из автомобиля "Мерседес-Бенц" сумку с вещами владельца.

Правоохранители изучают видео с камер наблюдения с прилегающей к месту преступления территории.

Следственным отделом Голосеевского управления полиции Национальной полиции в городе Киеве начато уголовное производство по ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. "Усилия правоохранителей направлены на установление личности злоумышленника и его местонахождения", - добавили в полиции.