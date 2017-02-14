На Харьковщине из снежных заносов освободили две кареты "скорой"

16:38, 14 февраля 2017
Происшествия
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Спасатели вовремя помогли водителям и они смогли самостоятельно доехать до места назначения.

Иллюстрация / УНИАН

В течение последних суток спасатели дважды помогали водителям скорой медицинской помощи. События произошли по ул. Массивной, 13 Холодногорского района города Харькова, и по ул. Школьной, 57 города Люботин Харьковского района области. Об этом сообщили в местном управлении ГСЧС.

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"В течение прошлых суток дороги регионального и государственного значения в Харьковской области находятся в удовлетворительном состоянии. Нарушений транспортного движения не было. Обесточивания населенных пунктов за сутки не было", - добавили в пресс-службе.

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Теги: #дороги#Харьков