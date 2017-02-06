У Полторака прокомментировали задержание "майора ВСУ", ликвидировавшего главного "милиционера "ЛНР"

18:57, 06 февраля 2017
Происшествия
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В Луганске не могли задержать "майора Вооруженных сил Украины", якобы ликвидировавшего главаря "народной милиции республики" Олега Анащенко, поскольку все украинские военнослужащие находятся при выполнении своих задач.

Міністерство оборони України

Об этом заявила пресс-секретарь Министерства обороны Украины, полковник Виктория Кушнир, передает Обозреватель.

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"Все наши военнослужащие находятся при выполнении свои задач. Мы не можем сказать, что кто-то был задержан. Нам все отзваниваются и говорят, что это однозначный фейк", — подчеркнула Кушнир.

Ранее боевики заявили о задержании якобы майора ВСУ за ликвидацию "начальника управления народной милиции" террористической организации "ЛНР" Олега Анащенко

Как сообщал УНИАН, в результате взрыва автомобиля в центре Луганска в субботу ликвидирован "начальник управления народной милиции" террористической организации "ЛНР" Олег Анащенко. В "ЛНР" данный инцидент уже успели назвать "терактом".

Отмечается, что Анащенко мог быть ликвидирован по приказу главаря террористов Игоря Плотницкого

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Новость в сюжете: Ликвидация "главаря милиции ЛНР"
Теги: #боевики#ЛНР#убийство