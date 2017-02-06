У Полторака прокомментировали задержание "майора ВСУ", ликвидировавшего главного "милиционера "ЛНР"

Об этом заявила пресс-секретарь Министерства обороны Украины, полковник Виктория Кушнир, передает Обозреватель.

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"Все наши военнослужащие находятся при выполнении свои задач. Мы не можем сказать, что кто-то был задержан. Нам все отзваниваются и говорят, что это однозначный фейк", — подчеркнула Кушнир.

Ранее боевики заявили о задержании якобы майора ВСУ за ликвидацию "начальника управления народной милиции" террористической организации "ЛНР" Олега Анащенко

Как сообщал УНИАН, в результате взрыва автомобиля в центре Луганска в субботу ликвидирован "начальник управления народной милиции" террористической организации "ЛНР" Олег Анащенко. В "ЛНР" данный инцидент уже успели назвать "терактом".

Отмечается, что Анащенко мог быть ликвидирован по приказу главаря террористов Игоря Плотницкого.