Главный "милиционер "ЛНР" ликвидирован по приказу Плотницкого – активист

Об этом общественный активист, сопредседатель инициативы «Права справа» Дмитрий Снегирев сообщил в Facebook.

"Сегодня в 7.50 во временно оккупированном Луганске в районе квартала Мирный в результате подрыва автомобиля был ликвидирован начальник управления так называемой «народной милиции» самопровозглашенной ЛНР полковник Анащенко. По сообщениям с места событий, в взорванном автомобиле. кроме Анащенко, находился еще один человек. Он также погиб", - написал Снегирев.

По его словам, официальный представитель так называемой «народной милиции» подполковник Марочко заявил, что «теракт был осуществлен украинскими спецслужбами с целью дестабилизации обстановки в республике».

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"Впрочем, несмотря на громкие заявления лидера террористов, по информации местных источников аналитического отдела ГИ «Права справа», именно по приказу Плотницкого был ликвидирован полковник Анащенко. Дело в том, что Анащенко был фигурантом дела о так называемом «государственном перевороте» против главы ЛНР Плотницкого", - отметил Снегирев.