На Львовщине в вагоне со щебнем нашли пакет с телом младенца
15:54, 03 февраля 2017Происшествия
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Во Львовской области на железнодорожной станции «Броды» 2 февраля во время разгрузки вагона со щебнем сотрудники обнаружили полиэтиленовый пакет в котором находилось тело новорожденного ребенка.
В грузовом вагоне нашли пакет с телом младенца / УЗ
Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции во Львовской области, правоохранители, прибывшие на вызов, установили, что в пакете находилось тело новорожденного мальчика без признаков жизни. Вагон в составе грузового поезда прибыл в райцентр Броды из Ровенской области.
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Назначена экспертиза. Устанавливается личность женщины, которая оставила ребенка в вагоне грузового поезда.
Открыто уголовное производство по ч.1 ст.117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
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