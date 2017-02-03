На Львовщине в вагоне со щебнем нашли пакет с телом младенца

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции во Львовской области, правоохранители, прибывшие на вызов, установили, что в пакете находилось тело новорожденного мальчика без признаков жизни. Вагон в составе грузового поезда прибыл в райцентр Броды из Ровенской области.

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Назначена экспертиза. Устанавливается личность женщины, которая оставила ребенка в вагоне грузового поезда.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.