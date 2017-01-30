Следователи выяснили подробности стрельбы в 6-летнего мальчика в Днепре
19:38, 30 января 2017Происшествия
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Рассказ родителей об инциденте - их выдумка.
Следователи выяснили шокирующие подробности стрельбы в 6-летнего мальчика в Днепре
Об этом сообщается в сюжете ТСН.
В мальчика, который получил ранение в легкое, и оказался в реанимации, стрелял 7-летний ребенок в квартире, на глазах у матери и ее друзей, говорят в полиции.
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Легенду о том, что сына ранила компания подростков в арке многоэтажки, обе семьи придумали, потому что боялись ответственности за то, что дали детям играть оружием.
Как сообщал УНИАН ранее, в Днепре 23 января, на улице 20 лет Победы подстрелили шестилетнего мальчика, когда он со своими родителями проходил мимо арки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Днепропетровской области.
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