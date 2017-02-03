В Тернополе оштрафовали мужчину, автомобилем которого управлял его несовершеннолетний сын
12:46, 03 февраля 2017Происшествия
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В Тернополе оштрафовали мужчину, автомобилем которого управлял его несовершеннолетний сын.
17-летний водитель не имел права управлять автомобилем / Фото УНИАН
Как сообщили УНИАН в патрульной полиции Тернополя, вчера около 16 часов внимание патрульных привлек автомобиль Skoda Octavia с загрязненными номерными знаками.
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Инспекторы дали знак водителю остановиться. При проверке документов выяснилось, что водителю всего 17 лет и он не имеет права управлять таким транспортным средством.
Соответственно на него патрульные составили протокол и вынесли постановление на отца правонарушителя за передачу управления автомобилем лицу, не имеющему права управлять транспортным средством.
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