В Тернополе оштрафовали мужчину, автомобилем которого управлял его несовершеннолетний сын.

Как сообщили УНИАН в патрульной полиции Тернополя, вчера около 16 часов внимание патрульных привлек автомобиль Skoda Octavia с загрязненными номерными знаками.

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Инспекторы дали знак водителю остановиться. При проверке документов выяснилось, что водителю всего 17 лет и он не имеет права управлять таким транспортным средством.

Соответственно на него патрульные составили протокол и вынесли постановление на отца правонарушителя за передачу управления автомобилем лицу, не имеющему права управлять транспортным средством.