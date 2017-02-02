Появилось видео обстрелянного над Черным морем украинского Ан-26

17:19, 02 февраля 2017
Происшествия
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В среду, 1 февраля, во время выполнения тренировочного полета в исключительной (морской) экономической зоне Украины в районе Одесского газового месторождения с ранее захваченных РФ буровых вышек из стрелкового оружия был обстрелян транспортный самолет ВМС Украины Ан-26.

Скриншот видео

По словам министра, экипаж обнаружил и зафиксировал работу радиолокационной станции Российской Федерации в активном режиме, которая обычно используется для наведения ракет систем противовоздушной обороны.

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Военная прокуратура Южного региона Украины открыла уголовное производство по факту обстрела украинского самолета, квалифицировав по статье покушение на убийство 2-х или более человек.

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Новость в сюжете: Обстрел украинского Ан-26 над Черным морем
Теги: #обстрел#Ан-26