Появилось видео обстрелянного над Черным морем украинского Ан-26
17:19, 02 февраля 2017Происшествия
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В среду, 1 февраля, во время выполнения тренировочного полета в исключительной (морской) экономической зоне Украины в районе Одесского газового месторождения с ранее захваченных РФ буровых вышек из стрелкового оружия был обстрелян транспортный самолет ВМС Украины Ан-26.
Скриншот видео
По словам министра, экипаж обнаружил и зафиксировал работу радиолокационной станции Российской Федерации в активном режиме, которая обычно используется для наведения ракет систем противовоздушной обороны.
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В Черном море обстреляли украинский военный транспортный самолет— Крым. Реалии (@krymrealii) 2 февраля 2017 г.
Видео Reuters pic.twitter.com/HwZZSbYZFN
Военная прокуратура Южного региона Украины открыла уголовное производство по факту обстрела украинского самолета, квалифицировав по статье покушение на убийство 2-х или более человек.
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Новость в сюжете: Обстрел украинского Ан-26 над Черным морем