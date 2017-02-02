Появилось видео обстрелянного над Черным морем украинского Ан-26

По словам министра, экипаж обнаружил и зафиксировал работу радиолокационной станции Российской Федерации в активном режиме, которая обычно используется для наведения ракет систем противовоздушной обороны.

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В Черном море обстреляли украинский военный транспортный самолет

Видео Reuters pic.twitter.com/HwZZSbYZFN — Крым. Реалии (@krymrealii) 2 февраля 2017 г.

Военная прокуратура Южного региона Украины открыла уголовное производство по факту обстрела украинского самолета, квалифицировав по статье покушение на убийство 2-х или более человек.