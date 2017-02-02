Обстрел украинского Ан-26 над Черным морем: военная прокуратура начала расследование

Об этом сообщила УНИАН пресс-секретарь указанной прокуратуры Яна Стекачева.

«По факту обстрела украинского транспортного самолета Военно-морских сил Вооруженных сил Украины начато уголовное производство по предварительной квалификации ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на убийство 2-х или более лиц при отягчающих обстоятельствах)», - отметила Стекачева.

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По ее словам, установлено, что обстрел произошел 1 февраля во время тренировочного полета в морской экономической зоне Украины. В частности, в районе Одесского газового месторождения с ранее захваченных Российской Федерацией буровых платформ обстрелян транспортный самолет ВМС Украины Ан-26.

При осмотре самолета обнаружено повреждение в виде 3-сантиметрового пулевого отверстия, что может свидетельствовать о последствиях обстрела из стрелкового оружия.

Военная прокуратура провела осмотр воздушного судна, зафиксировано повреждение, готовится назначение необходимых экспертиз, проводятся другие следственные действия.

Как сообщал УНИАН, министр обороны Степан Полторак 1 февраля доложил президенту Украины Петру Порошенко о том, что во время совершения тренировочного полета в исключительной (морской) экономической зоне Украины, в районе Одесского газового месторождения с ранее захваченных РФ буровых вышек из стрелкового оружия обстрелян транспортный самолет ВМС Украины Ан-26.

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Кроме того, по его словам, экипаж обнаружил и зафиксировал работу радиолокационной станции Российской Федерации в активном режиме, который обычно используется для наведения ракет систем противовоздушной обороны.