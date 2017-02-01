В Харькове на парковке торгового центра горела легковушка (видео)

Об этом сообщает ГУ ГосЧС в Харьковской области.

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"Сообщение о пожаре в дежурную часть поступило в 19.28. На момент прибытия спасателей огнем был охвачен моторный отсек автомобиля Opel Kadett, 1987 года выпуска. Площадь пожара составила 2 кв. м", - сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Причины возникновения пожара пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что в Одессе произошел масштабный пожар в новострое, сгорело 10 квартир.