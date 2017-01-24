В Днепре подстрелили 6-летнего мальчика, ребенок в тяжелом состоянии

В Днепре вчера, 23 января, на улице 20 лет Победы подстрелили шестилетнего мальчика, когда он со своими родителями проходил мимо арки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Днепропетровской области.

Отмечается, что взрослые вдруг услышали звук, похожий на хлопок, после чего ребенок почувствовал резкую боль в области спины слева. Родители немедленно на собственном автомобиле доставили ребенка в больницу.

"Вечером 23 января шестилетний мальчик был доставлен в детскую больницу с огнестрельным ранением левой половины грудной клетки. Завтра ребенка прооперируют, это даст возможность установить, из какого оружия был произведен выстрел. Сейчас состояние мальчика тяжелое", - сообщили в полиции.

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Сразу после совершения преступления полицейские со служебной собакой обследовали место происшествия и опросили всех возможных очевидцев преступления.

"Утром полицейские продолжили поиск и установление свидетелей происшествия, обследование места совершения преступления для поиска вещественных доказательств, провели поквартирный обход жильцов дома", - говорится в сообщении.

По данному факту следственным отделом Самарского отделения полиции г. Днепр открыто Уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).

Как сообщал УНИАН ранее, в Подольском районе Киева дворник изнасиловал 8-летнего мальчика.

33-летний уроженец Днепропетровской области заметил малолетнего мальчика, который сел в маршрутное такси. Злоумышленник сел возле него и начал разговор на непристойные темы. В полиции рассказали, что, приехав на остановку, мужчина пошел за мальчиком до его дома и зашел с ним в парадное.

"Когда в подъезде никого не было, злоумышленник начал угрожать ребенку и нецензурно выражаться. Силой снял с мальчика одежду, после чего удовлетворил свою половую страсть неестественным способом", - говорится в сообщении полиции.