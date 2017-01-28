В Киеве 5 автомобилей столкнулись и перекрыли движение по проспекту Победы (фото)

В субботу около 21:30 на проспекте Победы неподалеку от станции метро "Политехнический институт" произошло двойное ДТП. Об этом сообщает ТСН.

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По информации корреспондента с места происшествия, сначала на третьей полосе движения в вто красного цвета въехал в микроавтобус с людьми. От удара припаркованный автомобиль отбросило и развернуло таким образом, что он перегородил еще и среднюю полосу проспекта.

Это повлекло столкновение с еще одним авто. Водитель припаркованной машины утверждает, что у него была включена аварийная сигнализация. Однако водитель микроавтобуса говорит, что сигналов не видел.

Через минуту после этой аварии произошла еще одна на том же месте. В третьей полосе движения в направлении центра одно авто догнало другое, которое ехало впереди, и врезалось в него.

Сейчас на проспекте Победы образовался затор, некоторые машины начали объезжать аварию по тротуару.

По данным сервиса Яндекс.Пробки, по состоянию на 23:30 движение на этом участке все еще парализовано.

На месте ДТП работают полицейские. Медики оказывают помощь на месте, серьезных повреждений, предварительно, никто не получил.