В Ужгороде обстреляли дом экс-главы милиции Закарпатья времен Януковича - СМИ

Об этом сообщает Mukachevo.net.

Журналисты издания со ссылкой на патрульных, которые прибыли на место происшествия, сообщили, что недалеко от дома нашли два "тубуса" от ручных гранатометов.

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На момент обстрела в доме находилась семейная пара, вероятно, супруги Варцаб. От выстрела загорелась крыша дома, пламя которого зафиксировано на видео.

Сейчас территория вокруг дома оцеплена правоохранителями, на месте работают кинологи. О состоянии Василия Варцабы и его жены ничего не сообщается.

Василий Варцаба возглавлял милицию Закарпатья в 2003-2004 годах, когда был одним из фигурантов скандальных выборов мэра Мукачево. В 2010-ом году Варцаба возглавил милицию Ивано-Франковской области. А в 2012 – снова милицию Закарпатья. В 2014 году его уволил с должности уже после Евромайдана министр Арсен Аваков.