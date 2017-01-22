Число жертв железнодорожной аварии в Индии возросло до 26 человек

Инцидент произошел в субботу, 21 января, недалеко от станции Кунеру в штате Андхра-Прадеш. Потерпевший крушение поезд следовал по маршруту Джагдалпур - Бхубанешвар.

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По словам сотрудников правоохранительных органов, с рельсов сошли девять вагонов, из которых три упали с железнодорожных путей. Причиной происшествия в полиции назвали «техническую неисправность».

Как сообщал УНИАН, более 100 человек пострадали в результате инцидента.