Число жертв железнодорожной аварии в Индии возросло до 26 человек
08:40, 22 января 2017Происшествия
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По меньшей мере 26 человек погибли, еще 50 получили ранения в результате схода с рельсов на востоке Индии пассажирского поезда.
Авария поезда в Индии / REUTERS
Инцидент произошел в субботу, 21 января, недалеко от станции Кунеру в штате Андхра-Прадеш. Потерпевший крушение поезд следовал по маршруту Джагдалпур - Бхубанешвар.
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По словам сотрудников правоохранительных органов, с рельсов сошли девять вагонов, из которых три упали с железнодорожных путей. Причиной происшествия в полиции назвали «техническую неисправность».
Как сообщал УНИАН, более 100 человек пострадали в результате инцидента.
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