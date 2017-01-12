Псевдодоброволець шантажировал жителей Донетчины ответственностью за якобы причастность к "ДНР"

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, следственным управлением прокуратуры Донецкой области совместно с сотрудниками Управления СБУ в Донецкой области задержан гражданин, который, представляясь заместителем командира одного из добровольческих батальонов, требовал от граждан деньги.

Злоумышленник, чтобы запугать граждан, выдумывал разные поводы о привлечении к уголовной ответственности за якобы участие в террористической организации «ДНР». Под таким предлогом мужчина получил от граждан денежные средства в сумме более 100 тыс. грн.

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Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об объявлении подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

По данным пресс-центра СБУ, в частности вымогатель требовал от жительницы Бахмута 160 тыс. грн, а в случае отказа грозился ее избить, а мужа привлечь к уголовной ответственности за якобы сотрудничество с террористами. Правоохранители задержали его во время получения части средств – в сумме 60 тыс. грн.