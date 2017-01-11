На Одесчине снят запрет на передвижение по дорогам для легкового автотранспорта

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной государственной администрации, 11 января под председательством временно исполняющей обязанности председателя Одесской ОГА Соломии Бобровской состоялось заседание оперативного штаба комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обладминистрации.

Отмечается, что на заседании штаба принято решение снять ограничения и восстановить движение транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения. В частности, М-14 «Одесса - Мелитополь - Новоазовск» (на Таганрог), км 17 + 555 - км 55 + 550; М-15 «Одесса - Рени» (на Бухарест) на участке км 11 + 700 - км 40 + 000 (село Маяки) на участке км 60 + 000 (село Удобное) - км 116 + 000 (пгт Сарата); М-27 «Одесса - Ильичевск», км 8 550 - км 22 + 564; Р-72 «КПП «Староказачье» - Белгород-Днестровский», км 0 + 000 - км 37 + 168, таможня, в том числе: Р-33 «Винница - Турбов - Гайсин - Балта - Большая Михайловка - / М-16 /», км 212 + 503 - км 388 + 231.

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Как пояснил заместитель председателя Одесского областного совета Юрий Димчогло, решением оперативного штаба с 16.00 открыты для движения легкового транспорта все трассы области.

«Трасса Одесса - Рени (М-15) для грузового транспорта и рейсовых автобусов открыта пока только до Белгород - Днестровского. Завтра планируем снять все ограничения по движению транспорта на территории всей области», - отметил Димчогло.

Как сообщал УНИАН, сегодня в ряде районов Одесской области был продлен запрет на передвижение по всем дорогам в связи с ухудшением погодных условий.