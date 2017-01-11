Порошенко завтра посетит Одесскую и Николаевскую области

19:38, 11 января 2017
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко в четверг, 12 января, с рабочей поездкой посетит Одесскую и Николаевскую области.

Порошенко 12 января совершит рабочие поездки в 2 области / УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облгосадминистрации.

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Кроме того, президент 12 января побывает с рабочей поездкой в Николаевской области. Планируется, что в 15.30 Порошенко примет участие в открытии спортивного комплекса для специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва (СДЮШОР) по фехтованию в Николаеве (пр. Героев Украины, 4).

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Теги: #Одесса#Порошенко#Николаев