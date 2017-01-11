Порошенко завтра посетит Одесскую и Николаевскую области
19:38, 11 января 2017Политика
2990
Президент Украины Петр Порошенко в четверг, 12 января, с рабочей поездкой посетит Одесскую и Николаевскую области.
Порошенко 12 января совершит рабочие поездки в 2 области / УНИАН
Об этом сообщает пресс-служба Одесской облгосадминистрации.
Читайте такжеГройсман с Садовым гуляли по Львову в прямом эфире
Кроме того, президент 12 января побывает с рабочей поездкой в Николаевской области. Планируется, что в 15.30 Порошенко примет участие в открытии спортивного комплекса для специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва (СДЮШОР) по фехтованию в Николаеве (пр. Героев Украины, 4).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter