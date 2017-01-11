Порошенко завтра посетит Одесскую и Николаевскую области

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облгосадминистрации.

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Кроме того, президент 12 января побывает с рабочей поездкой в Николаевской области. Планируется, что в 15.30 Порошенко примет участие в открытии спортивного комплекса для специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва (СДЮШОР) по фехтованию в Николаеве (пр. Героев Украины, 4).