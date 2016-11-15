Генпрокуратура проводит обыск Львовского горсовета

Генеральная прокуратура Украины совместно с Национальной полицией проводит обыски во Львовском городском совете в рамках расследования злоупотреблений со стороны должностных лиц мэрии.

Как сообщает пресс-служба ГПУ, досудебное расследование по уголовному производству относительно возможных неправомерных действий со стороны должностных лиц Львовского горсовета, которые нанесли ущерб государству в особо крупных размерах, осуществляется по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (завладение по предварительному сговору группой лиц чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

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"Досудебным расследованием установлено, что служебные лица Львовского горсовета, злоупотребляя служебным положением, вопреки интересам службы заключили с предприятием договор купли-продажи земельного участка по цене 52 миллиона гривень, несмотря на то, что нормативно-денежная оценка данного земельного участка составляла 140 миллионов гривень, чем причинили ущерб в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

Обыски в помещении Львовского горсовета и офисах оценщиков и субъекта хозяйствования, который приобрел землю, проводятся по разрешению следственного судьи с целью отыскания оригиналов документов, на основании которых был заключен договор купли-продажи земли.

Во Львовском горсовете УНИАН факт обыска подтвердили, но от комментариев и каких-либо подробностей воздержались.