Стрельба в центре Киева: нападавший требовал деньги - полиция

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что в пятницу, 30 декабря в 19.25 на улице Эспланадной в центре столицы произошла стрельба, в результате которой пострадали мужчина и женщина.

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Работники Печерского управления полиции установили, что неизвестный мужчина позвонил в домофон офиса по продаже аксессуаров к мобильным телефонам.

"Злоумышленник требовал отдать ему деньги, однако получив отказ, совершил несколько выстрелов из неустановленного автоматического оружия в мужчину и женщину, после чего скрылся. Пострадавших в тяжелом состоянии госпитализированы", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия и проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания злоумышленника.

Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве возле Дворца спорта из огнестрельного оружия тяжело ранены мужчина и женщина.