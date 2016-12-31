Стрельба в центре Киева: нападавший требовал деньги - полиция
Полиция в Киеве устанавливает личность нападавшего, который устроил стрельбу в центре столицы.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
Отмечается, что в пятницу, 30 декабря в 19.25 на улице Эспланадной в центре столицы произошла стрельба, в результате которой пострадали мужчина и женщина.
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Работники Печерского управления полиции установили, что неизвестный мужчина позвонил в домофон офиса по продаже аксессуаров к мобильным телефонам.
"Злоумышленник требовал отдать ему деньги, однако получив отказ, совершил несколько выстрелов из неустановленного автоматического оружия в мужчину и женщину, после чего скрылся. Пострадавших в тяжелом состоянии госпитализированы", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия и проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания злоумышленника.
Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве возле Дворца спорта из огнестрельного оружия тяжело ранены мужчина и женщина.