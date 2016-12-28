В Хмельницкой области при столкновении рейсового автобуса с автомобилем погибли два человека

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь областной полиции Инна Глега, трагедия произошла сегодня около 19 часов. Водитель маршрутного автобуса марки "Эталон" с 25 пассажирами ехал по маршруту Ривне-Хмельницкий и допустил столкновение с автомобилем.

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В результате аварии 28-летний водитель "Фольксвагена" и его 48-летняя пассажирка (оба - жители Шепетовского района) погибли на месте происшествия.

По предварительным данным, еще пять человек, среди которых – одна пассажирка "Фольксвагена" и четверо пассажиров "Эталона", травмированы.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции.

По предварительной информации, авария произошла из-за того, что автобус занесло на встречную полосу.