В Хмельницкой области при столкновении рейсового автобуса с автомобилем погибли два человека
В Староконстантиновском районе Хмельницкой области в результате столкновения рейсового автобуса с автомобилем "Фольксваген Т4" погибли два человека.
Как сообщила УНИАН пресс-секретарь областной полиции Инна Глега, трагедия произошла сегодня около 19 часов. Водитель маршрутного автобуса марки "Эталон" с 25 пассажирами ехал по маршруту Ривне-Хмельницкий и допустил столкновение с автомобилем.
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В результате аварии 28-летний водитель "Фольксвагена" и его 48-летняя пассажирка (оба - жители Шепетовского района) погибли на месте происшествия.
По предварительным данным, еще пять человек, среди которых – одна пассажирка "Фольксвагена" и четверо пассажиров "Эталона", травмированы.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции.
По предварительной информации, авария произошла из-за того, что автобус занесло на встречную полосу.