В Нидерландах автопилот "Tesla" спас водителя от столкновения (видео)
18:51, 28 декабря 2016Наука и IT
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В Нидерландах автопилот электрокара "Tesla" спас водителя от ДТП.
Водителям, попавшим в ДТП, удалось избежать тяжелых травм / скриншот
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Инцидент произошедший на шоссе в Нидерландах, попал на запись видеорегистратора. На потрясающих кадрах можно увидеть сногсшибательное столкновения двух машин.
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Автор видео ехал следом, и уверяет, что автопилот успел среагировать на ситуацию быстрее него. Компьютер начал останавливать машину до того, как за это взялся человек.
Поэтому еще одно столкновение удалось предотвратить. Водителям, попавшим в ДТП, удалось избежать тяжелых травм.
В Нидерландах автопилот "Тесла" спас водителя от ДТП
Как сообщал УНИАН, в октябре все автомобили Tesla начали выпускать со встроенным полностью автономным автопилотом.
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