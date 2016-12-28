В Нидерландах автопилот "Tesla" спас водителя от столкновения (видео)

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Инцидент произошедший на шоссе в Нидерландах, попал на запись видеорегистратора. На потрясающих кадрах можно увидеть сногсшибательное столкновения двух машин.

Читайте такжеTesla хочет создать электрический двигатель, с которым авто проедет миллион миль (видео)

Автор видео ехал следом, и уверяет, что автопилот успел среагировать на ситуацию быстрее него. Компьютер начал останавливать машину до того, как за это взялся человек.

Поэтому еще одно столкновение удалось предотвратить. Водителям, попавшим в ДТП, удалось избежать тяжелых травм.

Как сообщал УНИАН, в октябре все автомобили Tesla начали выпускать со встроенным полностью автономным автопилотом.