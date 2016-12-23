Военная прокуратура передала в суд дело крымских дезертиров-предателей

Об этом сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры южного региона.

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Как отмечается, бывший младший сержант Баранов А. В. и прапорщик Одинцов М. Е., проходя службу в одной из воинских частей, дислоцированных на территории АР Крым, во время оккупации полуострова не выполнили приказа о прибытии к новому месту службы и остались на оккупированной территории, тем самым совершив дезертирство, в связи с чем были объявлены в розыск.

Отметим, в марте 2014 года на общем построении личного состава воинской части Баранов А. В. и Одинцов Н. Е. отказались выполнять обязанности несения военной службы в Вооруженных силах Украины и заявили о намерении проходить службу в Вооруженных силах Российской Федерации.

В дальнейшем они заключили контракты о прохождении военной службы в ВС РФ на должности механика самолета воинской части и воздушного радиста авиационного звена смешанной авиационной эскадрильи смешанного авиационного полка воинской части ВС РФ.

Ранее 20 ноября сотрудники Службы безопасности Украины, выполняя поручение военной прокуратуры, в полном соответствии с требованиями уголовного процессуального законодательства задержали Баранова А. В. и Одинцова М. Е. на территории Украины.

Задержанным лицам военной прокуратурой Николаевского гарнизона Южного региона Украины были вручены письменные уведомления о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 408 (дезертирство) УК Украины, ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины.

Теперь дальнейшую судьбу дезертиров и предателей будет решать суд.

Как сообщал УНИАН, бывшие военнослужащие Вооруженных сил Украины Александр Баранов и Максим Одинцов были задержаны 21 ноября украинскими правоохранителями на админгранице с аннексированным Крымом. Они после аннексии полуострова перешли служить в российскую армию. Суд избрал им меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога. Для Баранова залог составил 350 тыс. грн, Одинцова - 250 тыс. грн. По данным СБУ, бывшие украинские военнослужащие приехали на КПВВ «Чонгар», чтобы за деньги получить дипломы об окончании высших учебных заведений.