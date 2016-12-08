Следком РФ обвинил двух украинских военных в причастности к "похищению" дезертиров

Следственный комитет РФ предъявил заочное обвинение двум гражданам Украины за помощь "в похищении" военнослужащих-дезертиров, перешедших на службу в российскую армию после оккупации Крыма.

Как передает корреспондент УНИАН, расследованием занимается управление по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны.

Заявляется, что к "похищению" дезертиров Александра Баранова и Максима Одинцова причастны граждане Украины - Роман Ткаченко и Сергей Павленко. В зависимости от роли каждого заочно им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, пп. "а", "ж" ч. 2 ст. 126 УК РФ (пособничество в похищении человека).

В СК РФ отметили, что фигуранты уголовного дела проходили службу в Вооруженных силах Украины, Павленко - в должности начальника автомобильного склада взвода обеспечения Харьковского университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба, Ткаченко – начальника курса слушателей заочного обучения факультета последипломного образования названного университета. Утверждается, что в 2016 году они вступили в "преступный сговор" с представителями силовых структур Украины, направленный на похищение военнослужащих России, ранее имевших украинское гражданство и служивших в вооруженных силах этой страны.

"Учитывая прошлый опыт службы в учебном заведении, Ткаченко и Павленко должны были найти бывших слушателей вуза, не успевших получить документы о высшем образовании и убедить их прибыть на территорию Украины", - говорится в сообщении.

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В СК заявили, что в социальных сетях Павленко и Ткаченко вступили в переписку с военнослужащими РФ, сообщив, что могут помочь с получением подлинников документов об образовании. В дальнейшем Ткаченко убедил дезертиров лично прибыть в зону прохождения административной границы оккупированного Крыма с Украиной, аргументируя это тем, что передать документы он сможет только на подконтрольной Украине территории.

"После того, как Баранов и Одинцов пересекли административную границу, представители силовых структур Украины сразу же захватили их, посадили в автомобиль и увезли в континентальную Украину, в настоящее время удерживают в СИЗО", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, бывших военнослужащих Вооруженных Сил Украины Баранова и Одинцова задержали украинские правоохранители на административной границе с временно оккупированным Крымом.

По информации СБУ, Баранов и Одинцов до оккупации Крыма Россией служили в Военно-Морских Силах Украины, однако предали присягу и перешли служить в российскую армию.

Они приехали на КПВВ "Чонгар", чтобы за деньги через курьера получить дипломы об окончании высших учебных заведений.

Суд избрал им меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога. Для Баранова залог составляет 350 тыс. грн, для Одинцова – 250 тыс. грн. Им может грозить до 15 лет лишения свободы.