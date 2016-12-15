Подарили послание от "героев ХНР": в Харькове извинились за учеников, которые желали смерти бойцам АТО

Об этом на своей странице в Facebook сообщили волонтеры "Сестры милосердия АТО".

"Наши герои! Простите нас за те дикие, страшные слова, которые написали наши одногруппники. Мы даже в страшном сне не могли представить, что рядом с нами столько злости и обиды. И мы жалеем, что когда вы прочитали записку - нас не было рядом. Вы бы увидели, как мы гордимся вами, ценим мужество и силу и надеемся, что никакие грязные слова разных недоумков не обесценят ваш каждодневный героизм", - говорится в обращении от учеников и преподавателей профтехучилища.

Будущие строители не только попросили прощения, но и напомнили, что несколько выпускников училища служат в зоне АТО, а один из них, Дмитрий Кузьмин, погиб во время выполнения боевого задания.

Напомним, 7 декабря в Харьковской военный госпиталь приехали ученики из 25 профучилища. С собой они привезли подарки и открытки ко дню ВСУ. На одной из открыток было послание от "героев ХНР".

СБУ уже провела проверку по факту написания этих писем. Оперативники установили двух исполнителей. Ими оказались парень и девушка - 16 и 15-летнего возраста.

Силовики выяснили, что мотивом парня для написания указанного письма стало личное неприязненное отношение к одному из добровольческих батальонов: в этом году у него возник конфликт с представителями указанного добробата на почве футбола. Мотивы действий девушки до сих пор неизвестны.