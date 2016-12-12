Подарили послание от "героев ХНР": подросткам из Харькова грозит отчисление за испорченный бойцам праздник

Об этом сообщает сайт 057.ua со ссылкой на источники.

15-летнюю девушку и 16-летнего парня, авторов анонимных писем военнослужащим, собираются отчислить из Харьковского высшего профессионального училища строительства.

В Харьковской ОГА инцидент пообещали прокомментировать позже.

Напомним, 7 декабря в Харьковской военный госпиталь приехали ученики из 25 профучилища. С собой они привезли подарки и открытки ко дню ВСУ. На одной из открыток было послание от "героев ХНР".

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СБУ уже провела проверку по факту написания этих писем. Оперативники установили двух исполнителей. Ими оказались парень и девушка - 16 и 15-летнего возраста.

Силовики выяснили, что мотивом парня для написания указанного письма стало личное неприязненное отношение к одному из добровольческих батальонов: в этом году у него возник конфликт с представителями указанного добробата на почве футбола. Мотивы действий девушки до сих пор неизвестны.