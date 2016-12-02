В Днепре водитель-беглец успел протаранить полицейское авто

Об этом сообщает ТСН.

Утром патрульные заметили, что машина в час пик едет на красный свет. На требование остановиться водитель лишь ускорился. Один экипаж патрульных догнал нарушителя на соседней улице.

Читайте такжеВ полиции Киева утверждают, что в ДТП на проспекте Глушкова пострадал только один человек

Другой экипаж пытался заблокировать, но водитель вдруг сдал назад, ударил полицейское авто и уехал. В конце патрульным удалось вытащить водителя из-за руля и надеть на него наручники. Полицейские говорят, от водителя сильно пахло алкоголем.

Во время проверки документов выяснилось, что 29-летний беглец действующий сотрудник полиции, бывший ГАИшник, который прошел переаттестацию.