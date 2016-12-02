В Днепре водитель-беглец успел протаранить полицейское авто
13:09, 02 декабря 2016Происшествия
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С гонками задерживали нетрезвого водителя, который оказал сопротивление и разбил полицейский "Приус".
Во время проверки документов выяснилось, что 29-летний беглец действующий работник полиции / volynnews.com
Об этом сообщает ТСН.
Утром патрульные заметили, что машина в час пик едет на красный свет. На требование остановиться водитель лишь ускорился. Один экипаж патрульных догнал нарушителя на соседней улице.
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Другой экипаж пытался заблокировать, но водитель вдруг сдал назад, ударил полицейское авто и уехал. В конце патрульным удалось вытащить водителя из-за руля и надеть на него наручники. Полицейские говорят, от водителя сильно пахло алкоголем.
Во время проверки документов выяснилось, что 29-летний беглец действующий сотрудник полиции, бывший ГАИшник, который прошел переаттестацию.
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