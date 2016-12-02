На Харьковщине неизвестные обстреляли автомобиль советника главы области

В Харьковской области неизвестный обстрелял автомобиль руководителя местной ячейки Гражданского корпуса "Азов" и советника главы региона Олега Ширяева.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Харьковской области, соответствующая информация поступила в дежурную часть Нововодолажского отделения полиции вчера, 1 декабря, в 17.35.

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По данным полиции, 30-летний гражданин рассказал полицейским, что он на автомобиле Mitsubishi L-200» двигался по автодороге "Харьков – Красноград - Перещепино" вблизи села Павловка, когда неизвестный на автомобиле ВАЗ-2106 или ВАЗ-2103 темного цвета подрезал его автомобиль, после чего он услышал выстрелы из автоматического оружия. Когда заявитель остановился, увидел следы от пуль на своей иномарке. В результате происшествия пострадавших нет.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства и принимаются меры для розыска лиц, которые причастны к данному событию.