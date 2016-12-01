В Одесской области задержали турка, разыскиваемого Интерполом за грабеж и наркоторговлю

В Одесской области пограничники в ночь на 1 декабря задержали турка, разыскиваемого Интерполом за грабеж и распространение наркотиков.

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Как сообщили УНИАН в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины, ночью в международный пункт пропуска «Кучурган» прибыл гражданин Турции.

При проведении необходимых процедур оформления пограничники установили, что 34-летний мужчина находится в международном розыске по линии Интерпола.

«Установлено, что задержанного гражданина разыскивают правоохранительные органы Королевства Нидерланды для привлечения к уголовной ответственности за грабеж и наркотики», - сообщили в управлении.

В настоящее время иностранец передан сотрудникам Раздельнянского отдела Национальной полиции в Одесской области. Также о задержании сообщено в Укрбюро Интерпола в Киеве.