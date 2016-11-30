В Харькове горел склад с горючим (фото)

В Харькове сегодня произошел пожар на складе с горючим. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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Отмечается, что с огнем боролись шесть подразделений. К моменту прибытия спасателей огонь перекинулся со склада на четыре металлических контейнера, что стоят вплотную к горящему зданию.

Общая площадь пожара составляла около 100 кв. м.

Распространение огня удалось прекратить, однако пожар все еще не ликвидирован. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.