В Харькове горел склад с горючим (фото)
19:20, 30 ноября 2016Происшествия
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Общая площадь пожара составляла около 100 кв. м.
Площадь пожара составляла около 100 кв. м. / dsns.gov.ua
В Харькове сегодня произошел пожар на складе с горючим. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
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Отмечается, что с огнем боролись шесть подразделений. К моменту прибытия спасателей огонь перекинулся со склада на четыре металлических контейнера, что стоят вплотную к горящему зданию.
Общая площадь пожара составляла около 100 кв. м.
Распространение огня удалось прекратить, однако пожар все еще не ликвидирован. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.
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