В Харькове в ДТП погиб правоохранитель, еще один получил травмы

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, авария произошла сегодня, 14 ноября, около 00:30 на перекрестке улиц Академика Павлова и Тимуровцев.

По сведениям полиции, автомобиль «Тойота», которым управлял работник КОРД, совершил наезд на опору линии электропередач, в результате чего автомобиль загорелся. На месте происшествия погибли пассажиры автомобиля – мужчина, который также является работником КОРД, и женщина; их возраст устанавливается.

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Кроме того, 28-летний водитель-правоохранитель и 26-летняя девушка доставлены в 4-ю Харьковскую городскую клиническую больницу скорой неотложной медицинской помощи им. Мещанинова.

Следователем СУ совместно со следователем прокуратуры проведен осмотр места происшествия и собран материал, который передан для дальнейшего рассмотрения в прокуратуру Харьковской области.