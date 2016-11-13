В центре Полтавы горело историческое здание кадетского корпуса

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Полтавской области, возгорание произошло в одной из комнат. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. В результате пожара никто не пострадал.

Стоит отметить, что по данным ГСЧС, здание горело 23 августа и 15 декабря 2012 года, 13 мая 2013 года, 27 января 2014 года и 5 июня 2016 года.

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Справка УНИАН. В сентябре 1829 года малороссийским военным губернатором Репниным было объявлено об учреждении в Полтаве Кадетского корпуса. 27 июня 1835 года началось его строительство. 6 декабря 1840 года состоялось торжественное открытие корпуса и первый прием кадетов. В советские годы там размещалось Полтавское артучилище, которое было расформировано и несколько лет корпус пустовал. В 2004 году власти города под руководством Анатолия Кукобы продали корпус израильскому владельцу.

С тех пор здание начало быстро ветшать. В 2010 году Полтавский горсовет под руководством Андрея Матковского принял решение о том, что Кадетский корпус необходимо вернуть городу через суды. Суды были выиграны в 2012 году. Теперешний мэр Полтавы Александр Мамай заявлял, что народный депутат Украины и почетный президент ФК «Ворскла» Константин Жеваго готов купить историческое здание Кадетского корпуса у города, реконструировать его и организовать в нем гостиничный комплекс и фирменный магазин ФК «Ворскла».