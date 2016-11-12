В Шостке Сумской области во время пожара в жилом доме погибли три человека (фото)

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникации Нацполіції Украины в Сумской области, сообщение о возгорании одноэтажного жилого деревянного дома в городе поступило в дежурную часть Шосткинского отдела полиции от работников пожарной безопасности сегодня в два часа ночи.

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Согласно сообщению, на место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа. Было выяснено, что в результате пожара погибли трое мужчин. Причиной возгорания дома стало неисправное печное отопление. В результате пожара дом полностью разрушен.

Правоохранители уже установили личность одного из погибших. Это 47-летний мужчина, который присматривал за домом во время отсутствия хозяина. Личности еще двух мужчин, которые были с ним и погибли, сейчас устанавливаются. Предварительная причина смерти - отравление угарным газом.

Окончательные обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.