Во Львове снова "заминировали" Хозяйственный суд - эвакуируют людей

Хозяйственный суд Львовской области, который расположен на вул. Лычаковской, 128 во Львове, снова проверяют на наличие взрывчатки.

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Об этом ZAXID.NET рассказала пресс-секретарь полиции Львовщины Светлана Добровольская.

По ее словам, сообщение поступило в 09:05. Сейчас на месте работают все соответствующие службы, из здания эвакуируют людей.

Отметим, что такая же ситуация была два дня назад, 7 ноября. Сообщение о заминировании Хозяйственного суда Львовской области не подтвердилось. Однако через угрозу опасной ситуации пришлось эвакуировать из здания 150 сотрудников и 50 посетителей суда.

А 2 ноября из-за анонимного ложного сообщения о заминировании правоохранители проверяли Львовский апелляционный хозяйственный суд, который расположен на той же улице Лычаковской, 81. Тогда из суда эвакуировали 98 человек.